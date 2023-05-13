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Эксперт рассказал о правилах оформления разных видов подработки

Эксперт Ветерков: подработку можно оформить как совмещение, совместительство и временную подработку
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Существует несколько видов дополнительной занятости, в зависимости от которых различается и способ оформления такой работы. О том, какие виды подработки существуют и как правильно ее оформить, «Известиям» 13 мая рассказал заместитель генерального директора «Работа.ру» и операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков.

Так, первый вид дополнительной занятости, о котором он рассказал, — это совмещение. К нему относится выполнение задач на основной работе, но по другой специальности. При этом сотрудник выполняет дополнительную работу в течение своего основного рабочего времени.

«В таком случае между сотрудником и работодателем заключается письменное соглашение или оформляется дополнение к трудовому договору. В документах прописываются срок на выполнение задач, их объем и содержание, а также размер доплаты», — отметил Ветерков.

Следующий вид подработки, о котором рассказал эксперт, — это совместительство, то есть занятость, которая относится к нерабочему времени на основной работе.

«Такой вид подработки может быть как в своей компании (внутренняя), так и в другой (внешняя). При работе в сторонней компании работник не обязан сообщать об этом основному работодателю. Ограничения на количество компаний, в которых сотрудник будет подрабатывать по совместительству, нет, но есть лимит рабочего времени — не более четырех часов в день, кроме выходных на основной занятости. С таким работником заключают отдельный трудовой договор, в котором делают отметку о том, что работа не является основной», — пояснил Ветерков.

Также он отметил, что совместительством могут заниматься не все сотрудники. В первую очередь исключаются несовершеннолетние. Следующая категория — работники, чья деятельность связана с вредными и опасными условиями, так как иначе не соблюдается режим отдыха.

«Некоторые категории сотрудников могут заниматься дополнительной работой, но в их отношении существуют некоторые ограничения. Госслужащие должны согласовывать подработку с работодателем на основной занятости, а для работников правоохранительных органов разрешена только преподавательская, научная и творческая деятельность», — предупредил эксперт.

Также можно оформить временную подработку, которая не относится к регулярным, как выше перечисленные. Такая сдельная работа, по словам Ветеркова, оформляется договором гражданско-правового характера (ГПХ). В нем указываются необходимый объем работ, сроки выполнения и доход исполнителя, а оплата производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных услуг.

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