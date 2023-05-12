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Температура воздуха в Москве впервые с начала мая превысила 20 градусов

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В Москве температура воздуха впервые с начала мая превысила отметку в +20 градусов. Об этом в пятницу, 12 мая, в своем Telegram-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, в полдень воздух на главной метеостанции Москвы на ВДНХ прогрелся до +20,3 градуса. Как отметил Леус, это самый высокий показатель температуры в столице с начала мая.

«Прогрев продолжается», — отметил Леус.

Метеоролог добавил, что самым теплым днем с начала 2023 года в столице пока остается 24 апреля, когда температура воздуха прогрелась до +21,1 градуса, пишет «Москва 24».

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Ранее 12 мая в Гидрометцентре рассказали, что в пятницу днем столбики термометров покажут от +19 до +21 градуса. Ночью похолодает до +7 градусов. Преимущественно без осадков, атмосферное давление составит 753 мм рт. ст., отмечает телеканал «360».

Также в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, что предстоящая суббота станет самым теплым днем с начала мая. Ожидается, что воздух прогреется до +22…+23 градусов.

10 мая синоптики сообщали, что значения среднесуточной температуры в Московском регионе в ближайшие дни будут находиться около установленной нормы, пишет РИАМО. Ночи станут немного теплее, заморозков не ожидается, уточняет сайт kp.ru.

7 мая специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в начале недели в столице будут ночные заморозки, а к концу ожидается до 22 градусов тепла.

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