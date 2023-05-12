Компания Blizzard закрыла бета-тестирование Diablo IV для россиян

Американский разработчик Blizzard Entertainment закрыл доступ для россиян к бета-тестированию новой игры Diablo IV, которое пройдет 12-14 мая. Об этом сообщил портал VGTimes со ссылкой на сообщения компании для геймеров из РФ.

«К сожалению, в вашей стране/регионе проверка серверов Diablo 4 будет недоступна», — говорится в письмах.

Отмечается, что приглашения для участия в тестировании были высланы Blizzard еще 20 апреля.

Выход игры, являющейся продолжением культовой серии игр Diablo, запланирован на 6 июня 2023 года на PC, PlayStation и Xbox. Ее выпуском занимается американская компания Blizzard Entertainment.

В апреле разработчики Diablo IV анонсировали битву с финальным боссом. Директор игры Джо Пьепиора сообщил, что на финальном уровне игроки встретятся с высшим боссом, и это проверит пределы даже более сложных уровней.

Видеозапись геймплея демоверсии компьютерной игры Diablo IV появилось в Сети 21 декабря прошлого года.