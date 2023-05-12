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Верховный суд Исламабада освободил экс-премьера Пакистана Хана под залог

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Фото: AP/Muhammed Muheisen
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Судебная коллегия Верховного суда Исламабада освободила бывшего премьер-министра Имрана Хана под залог на две недели. Об этом в пятницу, 12 мая, написало издание Dawn.

По данным издания, его адвокаты во время заседания подали дополнительные иски, в которых призвали суд объединить все дела, возбужденные против политика, и поручить властям предоставить подробную информацию о делах, зарегистрированных против него.

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При этом накануне Верховный суд Пакистана постановил, что арест Хана был незаконным, и призвал его немедленно освободить. Приказ поступил вскоре после того, как экс-премьер прибыл в суд высшей инстанции. Его доставили колонной из 15 автомобилей в условиях строгой охраны. В суде арест Хана назвали позором для судебной системы страны. Несмотря на это его выпустили под залог.

Полиция Исламабада выдвинула обвинения в отношении Хана, 17 его помощников и еще нескольких десятков человек 19 марта. Экс-премьера обвиняют в продаже госимущества на сумму более $630 тыс., отмывании денег, организации беспорядков и десятках других преступлений.

9 мая Хана задержали сотрудники национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу «Аль-Кадир». 10 мая суд в Исламабаде арестовал его на восемь дней.

После задержания политика его партия начала агитировать людей выйти на протесты. Демонстрации прошли в крупных городах Пакистана. По последним данным, в ходе протестов как минимум восемь человек погибли и 290 пострадали.

В Москве призвали все стороны в Пакистане к урегулированию мирным путем. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что массовые протестные акции пройдут без серьезных столкновений и ситуация в стране в скором времени нормализуется.

Имран Хан был смещен с должности 10 апреля прошлого года в результате вынесения ему вотума недоверия. Оппозиция инициировала процедуру, обвинив его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.

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