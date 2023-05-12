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«Ъ»: Банк России описал сценарий двухлетнего восстановления экономики до стабильного

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Экономика России в 2024 году продолжит курс на восстановление и к декабрю следующего года должна вернуться на уровень двухлетней давности. Как сообщил 12 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Центробанка (ЦБ) России, рост экономики в РФ должны поддержать инвестиции, которые были сделаны в предыдущие два года.

Отмечается, что в 2022 году основу роста экономики составляла загрузка мощностей промышленности, которая показывала рекордные цифры.

«В 2023 году ею является потребительский спрос. Рост 2024 года может стать результатом инвестиционной активности 2022–2023 годов, спонсированной федеральным бюджетом», — указано в статье.

В цифрах рост российской экономики во II квартале 2023 года должен составить 4,2%. В свою очередь темп прироста валового внутреннего продукта (ВВП) к 2025 году, по оценке регулятора, должен стабилизироваться в диапазоне 1,5–2,5%.

«С начала 2023 года деловая активность выросла в большем круге отраслей, чем можно было ожидать. Перестраивается российская экономика быстрее, чем предполагалось», — пишет СМИ.

Уточняется, что в настоящее время, по оценке Центробанка, инвестиционная активность находится на уровне 2021 года и чуть выше, чем ее значения были в 2018–2019 годах.

«Дорогостоящая адаптация к новым условиям завершится в основном в 2025 году, когда стабилизируются и инвестиции, и рост», — предполагает регулятор.

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Ранее, 7 мая, сообщалось, что, по данным Всемирного банка и национальных статистических служб, российская экономика впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших в мире. По итогам прошлого года Россия произвела товаров и услуг на $2,3 трлн, что соответствует восьмому месту рейтинга. В 2014 году с ВВП в $2,05 трлн Россия занимала девятое место, в 2021-м — 11-е.

До этого, 6 мая, сообщалось, что по итогам прошлого года уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России сократился до 16,6%, то есть на 10 процентных пунктов. Эта цифра является минимальным значением с 2002 года.

4 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что прогноз по росту ВВП России в 2023 году на уровне 1,2% носит скорее консервативный характер, по факту этот показатель может быть выше.

В этот же день глава государства отметил, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в России лучше, чем в ряде других государств, — 14,9%. Для сравнения он напомнил, что в США госдолг составляет 121,7%, в еврозоне — 90,9%, в Германии — 66,5%, во Франции — 111,1%.

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