Командующий ЧФ Соколов: корабли нанесли более 180 ударов «Калибрами» за время спецоперации

Корабли Черноморского флота (ЧФ) с начала спецоперации нанесли более 180 ударов ракетами «Калибр» по критически важным объектам украинских войск, сообщил 12 мая командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов по случаю 240-летия ЧФ в интервью «Красной звезде».

«Основными объектами поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ», — сказал Соколов.

Также, по его словам, удары наносились по складам с оружием и топливом, нефтебазам, ж/д станциям.

Кроме того, активно применялись береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». Их использовали для ударов по командным пунктам, аэродромам, позиционным районам подразделений противовоздушной оборон противника.

Помимо этого в ходе интервью Соколов сообщил, что ЧФ во взаимодействии с Воздушно-космическими силами России увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения украинских беспилотников.

В апреле заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин заявил, что в текущем году войскам противовоздушной и противоракетной обороны в рамках государственного оборонного заказа будут поставлены несколько радиолокационных комплексов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.