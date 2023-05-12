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Бродячие собаки растерзали домашнего кота в Оренбурге

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Три бездомные собаки растерзали домашнего кота в микрорайоне Южный в Оренбурге. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения, после чего видеоролик распространили в социальных сетях.

«В Южном собаки порвали домашнего кота. Когда уже это закончится?» — задается вопросом автор ролика, его слова приводит 56orb.ru в пятницу, 12 мая.

В комментариях большинство местных жителей написали, что нужно срочно решать проблему с дворнягами, иначе нападения продолжатся. Другие обвинили хозяев кота в том, что животное было на самовыгуле.

«В деревнях всю жизнь кошки гуляли на улице, для того чтобы ловить мышей. По логике зоозащитников, только собаки имеют право находиться на улице, но только не люди и не другие животные», — возмутился один из оренбуржцев.

В середине апреля в Оренбурге стая бездомных собак напала на девятилетнего мальчика, который гулял недалеко от дома. Ребенок погиб на месте.

После трагедии депутаты Оренбургского законодательного собрания направили в Госдуму и Совет Федерации законодательную инициативу, предлагающую усыплять агрессивных бездомных собак. Госдума может принять соответствующий законопроект в первом чтении уже 16 мая.

Также на рассмотрение в региональное заксобрание внесены дополнения в закон, регламентирующий вопросы обращения с животными. Отредактировать планируется первый абзац ч. 2 ст. № 8. В закон добавят информацию о запрете выгула в общественных местах и раскроют понятие «общественное место».

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