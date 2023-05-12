Ледоход завершился на реке Амур в Хабаровском крае

В Хабаровском крае закончился ледоход на реке Амур. Последние подвижки льда были отмечены на территории Николаевского района, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«В этом году вскрытие реки прошло без резких повышений уровней воды. Подтоплений вдоль русла реки не зафиксировано. Как отметили специалисты, крупных тоже не было. Река очистилась ото льда на несколько дней раньше обычных сроков», — говорится в сообщении.

Как рассказал начальник отдела предупреждения ЧС комитета по гражданской защите Павел Листратенко, спасатели и власти продолжают следить за гидрологической обстановкой в устье Амура и на других реках, где во время ледохода возможен подъем воды с последующим затоплением прибрежных территорий. Сейчас уровни воды у населенных пунктов Николаевского и Ульчского районов снижаются, угрозы подтопления для жилого сектора нет, пишет ИА AmurMedia.

В целом паводковая обстановка остается спокойной, отмечают в комитете. Значительных изменений водного режима рек не ожидается. На отдельных реках на севере края лед еще идет.

Еще 19 апреля сообщалось, что в южных районах Хабаровского края малые реки полностью очистились ото льда. Начала открываться навигация для маломерных судов. С 14 апреля в соответствии с постановлением администрации Вяземского района маломерному водному транспорту разрешили выходить в акваторию рек Уссури и Подхоренок.