Путин обсудил с Совбезом работу России в международных организациях

Президент России Владимир Путин 12 мая провел по видеосвязи оперативное совещание с членами Совета Безопасности.

Глава государства предложил обсудить работу РФ в некоторых международных организациях.

«Предлагаю сегодня обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня», — сказал он.

После этого к докладу приступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В мероприятии также приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу и другие высокопоставленные лица.

Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по поставкам оружия Киеву на 18 мая.

До этого, 4 мая, Лавров прибыл в Индию для участия в заседании глав МИД ШОС. В повестке у министра были три двусторонние встречи — с коллегами из Индии, Китая и Пакистан.

1 апреля пост председательства в СБ ООН перешел к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом этого органа.