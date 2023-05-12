Землетрясение зафиксировали в Республике Алтай

В Республике Алтай произошло землетрясение. Его магнитуда составила 3,9. Сейсмособытие случилось у Чибитского сельского поселения в ночь на 12 мая около 3:10 по местному времени.

Как сообщает altapress.ru со ссылкой на местный филиал Единой геофизической службы РАН, интенсивность толчков в эпицентре составила 4,7 балла по шкале MSK-64.

Информации о пострадавших или разрушениях пока не было.

Ранее, 12 мая, сообщалось о том, что американские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 на территории штата Калифорния. Землетрясение произошло в 4 км к юго-западу от населенного пункта Ист-Шор, очаг залегал на глубине 1,5 км. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.