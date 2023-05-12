Раненого журавля спасли жители Томска на берегу реки Томи

В Томске местные нашли в Лагерном саду на берегу реки Томи серого журавля, у которого были травмированы крылья. Птица сильно истощена. Сейчас она находится в Центре реабилитации диких животных под наблюдением специалистов.

Как рассказала РИА «Томск» основательница центра Нины Крылова, накануне в соцсетях появилась информация о том, что томичи подобрали на нижней террасе Лагерного сада раненую птицу. Из-за травмы крыла она не могла взлететь. Журавль был слаб и сильно замерз. Кроме перелома левого крыла, у него травмированы мягкие ткани кистей обеих крыльев. Скорее всего, птица повредила их об асфальт при попытке взлететь.

Агентство уточняет: серый журавль является крупной птицей, обитающей в Европе и Азии. В Томской области он встречается в основном в южных районах. Животное не находится под угрозой исчезновения, но общая численность особи продолжает уменьшаться. Так, по оценкам экспертов, в Томской области количество журавлей составляет 250–300 пар.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье спасатели вытащили корову, которая провалилась в грязевую лужу на Романовском тракте. Специалисты обвязали веревкой рога коровы и аккуратно, сантиметр за сантиметром, вытащили ее на свободу при помощи пожарной машины.