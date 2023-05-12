Главред «Грузинформ» Хидирбегишвили заявил о радости в Грузии туристам из России

Жители Грузии очень рады отмене визового режима с Россией и возобновлению авиасообщения. Такое мнение главный редактор агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили высказал в пятницу, 12 мая.

Он отметил, что это значительно поможет грузинской экономике, которая крайне зависима от туристического сегмента.

По словам Хидирбегишвили, около 90% грузинского народа несказанно рады тому, что самолеты полетят.

«Мы рады российским туристам и визитерам — они всегда были щедрыми. У нас население в основном занято в туристическом секторе, ресторанном бизнесе и так далее. Кроме того, видеть родных нам людей, с которыми мы всю жизнь росли — русских, — нам очень приятно», — сказал Хидирбегишвили в беседе с телеканалом «Звезда».

Главред отметил, что возобновление авиасообщения является небольшим шагом к установлению дружбы между Россией и Грузией, которая позволит его стране защититься от коллективного Запада.

Накануне Евросоюз (ЕС) призвал Грузию продолжать поддерживать антироссийские санкции в сфере авиации и не пускать самолеты РФ на свою территорию, передает НСН. Как заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, российские самолеты небезопасны, поскольку санкции ЕС и США не позволяют оказывать услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских лайнеров, передает RT.

До этого, 10 мая, президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию, сообщает телеканал «360». Планируется, что авиакомпании РФ будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю. Также, согласно другому указу российского лидера, РФ с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отмена визового режима для граждан государства со стороны РФ является неприемлемым шагом из-за конфликта вокруг Украины. Грузинский лидер назвала это решение России очередной провокацией.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение об отмене визового режима с Грузией было принято исходя из гуманитарных соображений.

Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны. 21 июня сообщалось, что российский лидер подписал соответствующий указ. Решение о приостановке прямых рейсов было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси, беспорядков, из-за которых появилась угроза безопасности для находящихся там россиян.