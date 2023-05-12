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Провал образовался на центральной улице поселка в Карелии

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В Карелии в одном из поселков городского типа, Надворицах образовался провал на центральной улице. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» предупредила глава администрации Сегежского муниципального района Марина Гусева.

Провал произошел на улице 50 лет Октября. Гусева уточнила, что участок был подтоплен во время таяния снега, для предотвращения разлива вод часть дорожного полотна вскрыли. Глава районной администрации предупредила водителей, что им придется выбирать путь объезда.

Угроза затопления отсутствует, решается вопрос установки трубы и покупки необходимых материалов для работы спецтехники. Глава поселка взял на контроль ремонтные работы, пишет ИА «Карелinform».

Ранее сообщалось, что в 2023 году на ремонт и содержание дорог в республике направят 12 млрд рублей. Часть работ проведут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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