Количество жертв ДТП с поездом в Саратове выросло до трех
В Саратовской областной клинической больнице вечером 11 мая скончался третий участник ДТП с поездом, которое произошло в Гагаринском районе. Об этом сообщил глава регионального минздрава Олег Костин.
ИА «Взгляд-инфо» поясняет, что скончался 47-летний водитель «ВАЗ-2107». Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали всё, чтобы спасти его жизнь, однако травмы оказались смертельными.
Пассажирский поезд Адлер — Нижневартовск и легковой автомобиль отечественного производства столкнулись 11 мая в 16:20 на переезде в районе Сергиевского.
На перегоне Ивановский — Горючка машина выехала на нерегулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Пассажиры «семерки», 43-летний мужчина и 54-летняя женщина, погибли на месте.
В середине апреля в Армении электропоезд сошел с рельсов после столкновения с грузовой машиной, пострадали три человека. Поезд следовал по маршруту Гюмри — Ереван, грузовик марки FAW в неустановленном порядке пересекал железнодорожные пути.