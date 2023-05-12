Особый противопожарный режим начал действовать в Псковской области

С пятницы, 12 мая, в Псковской области начал действовать особый противопожарный режим. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников.

Режим продлится до 21 мая. На это время в регионе устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности.

Как уточняет Псковская лента новостей, запрещено посещение Бежаницкого, Печорского, Великолукского, Себежского, Гдовского, Стругокрасненского, Невельского, Плюсского, Опочецкого, Порховского и Псковского лесничеств. В них запрещен въезд транспортных средств, за исключением некоторых случаев.

Кроме того, в этот период нельзя разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, мусор на территории лесов, выжигать траву на земельных участках, которые примыкают к лесам, проводить пожароопасные работы на территориях садоводческих и огороднических товариществ, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог.

Псковское агентство информации обращает внимание, что в области действует запрет на использование приспособлений для приготовления блюд на открытом огне и углях в лесах и прилегающих к ним территориях.

Ранее в МЧС сообщили о ликвидации крупных пожаров в трех регионах Урала. Потушены основные возгорания в Курганской, Свердловской и Тюменской областях.