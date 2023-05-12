Татарстан займется восстановлением города Рубежное

Еще один город в ЛНР будет восстанавливать Татарстан. Речь идет о Рубежном, который находится недалеко от Лисичанска. Соглашение о сотрудничестве подписали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, глава правительства ЛНР Сергей Козлов и.о. главы администрации города Рубежное Сергей Хортив.

Как уточняет ИА «Татар-информ», республике предстоит восстановить дома и социальные объекты Рубежного, в котором сейчас живет около 10 тыс. человек.

В ближайшее время команда создаст дорожную карту будущих работ. После этого приступит к выполнению поставленных задач, сказал вице-премьер Татарстана Евгений Варакин. Он отметил, что в отличие от Лисичанска в Рубежном ситуация немного лучше: там есть свет, газ и вода.

Inkazan.ru напоминает, что ранее Татарстан решил взять шефство над Лисичанском в ЛНР. Туда доставляют гуманитарную помощь. На эти цели республика уже потратила 1,5 млрд рублей.