Разбитой дорогой к участкам многодетных в Коле займется прокуратура

Прокуратура Мурманской области проводит проверку исполнения законодательства в вопросе обеспечения инфраструктурой многодетных семей в Коле. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.

В частности, надзорное ведомство будет проверять информацию о том, что к земельным участкам в Коле, которые были выданы многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, нет надлежащего подъезда. Речь идет о дороге на Молодежной улице в Восточном микрорайоне.

Поручение организовать проверку дороги дал региональный прокурор Сергей Паволин. Он прочитал о неудовлетворительном состоянии улицы в СМИ, отмечает ИА «Би-порт».

Ранее, 4 мая, сообщалось, что в Мурманске проведут ремонт 11 улиц, на которых проживают ветераны Великой Отечественной войны, а также двух улиц, названных в честь героев и событий тех лет. Работы пройдут в рамках акции «Улица Победы».