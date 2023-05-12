Часть Тамбова оставят без электричества на 7 часов

В Тамбове и в Тамбовском районе в пятницу, 12 мая, часть города останется без электричества. Причина — проведение ремонтных работ на трансформаторной подстанции и воздушных линиях.

ИА «ОнлайнТамбов.Ру» со ссылкой на Центральную диспетчерскую Тамбова уточняет, что на некоторых улицах работы должны завершить спустя 1,5 часа, а на некоторых время отключения — порядка 7 часов.

Так, электроэнергии не будет с 9:00 до 16:30 в домах в СНТ по Рассказовскому шоссе. На несколько часов от электричества отключат объекты в поселках Нижний и Тригуляй, на станции Рада, в Новолядинской средней школе, в селах Покрово-Пригородное и Бокино.