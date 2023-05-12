Один пенсионер погиб и один пострадал при пожаре в жилом доме в Усть-Куте
В Усть-Куте (Иркутская область) в результате пожара в многоквартирном деревянном доме погиб пенсионер. Об этом сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС.
Информация о возгорании поступила в ведомство 12 мая в 1:40, горел двухэтажный деревянный многоквартирный дом на улице Снежная. Еще до прибытия спасателей из здания эвакуировались шесть человек.
«На момент прибытия первого подразделения горела квартира на втором этаже с выходом огня на кровлю. Звеньями газодымозащитной службы по лестничному маршу из соседних квартир были спасены два человека», — говорится в сообщении ведомства.
В горящей квартире был обнаружен 64-летний мужчина без признаков жизни. Из этой же квартиры пожарные спасли 71-летнего мужчину, он получил ожоги и был госпитализирован.
Открытый огонь удалось ликвидировать в течение нескольких минут. Площадь возгорания составила 25 кв. м, повреждены комната, балкон и кровля дома, пишет ИА IrkutskMedia.
Спасатели полагают, что причиной возгорания стала неосторожность при курении. Точная причина устанавливается.
С начала 2023 года на территории Иркутской области произошло 2064 пожара. Погибли 88 человек, еще 54 пострадали. Спасти на пожарах удалось 593 человека.