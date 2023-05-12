Врач рассказала о внешних признаках болезни почек

Сухость кожи, отеки ног и лица, особенно области вокруг глаз, могут указывать на болезни почек. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказала нефролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Екатерина Корсева.

«У здорового человека почки занимаются фильтрацией крови и отделяют из нее лишние вещества и жидкость. Это позволяет поддерживать нормальный баланс минералов, питательных веществ и воды. При сбое в работе органа жидкость задерживается в организме, из-за чего и возникают отеки», — пояснила врач «Газете.Ru».

Корсева отметила, что обратиться к нефрологу нужно только в том случае, если отеки присутствуют постоянно и при этом сопровождаются быстрой утомляемостью.

«Если утром вы проснулись, а из зеркала на вас смотрит опухшее лицо — скорее всего, речь идет о краткосрочном нарушении водно-солевого баланса: если накануне вечером вы переели соленой пищи, злоупотребили спиртным или спали в неудобной позе», — добавила она.

Еще одним признаком болезни почек являются чрезмерная сухость и зуд на коже. Однако, как и в случае с отеками, чувство стянутой или пересушенной кожи могут провоцировать разные факторы, указала эксперт.

В марте врач-уролог, врач ультразвуковой диагностики «Инвитро-Ростов-на-Дону» Сергей Дорошенко рассказал «Известиям», что болезни почек могут развиваться практически незаметно, но при этом лабораторные показатели могут изменяться еще до появления первых признаков заболевания. По его словам, проверять почки под контролем уролога рекомендуется не чаще чем раз в полгода, но не реже чем раз в год.