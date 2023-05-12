В Пермском крае 14-летний хоккеист умер после тренировки

В городе Нытва Пермского края скончался несовершеннолетний игрок детско-юношеского хоккейного клуба «Нытва Юниор». О смерти подростка сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

По словам тренера, на которые ссылается perm.aif.ru, 14-летнему спортсмену стало плохо сразу после тренировки. Юношу экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось.

Тренер также рассказал, что школьник занимался в «Нытве Юниор» уже два года и на самочувствие не жаловался. Перед сезоном он проходил обязательное медицинское обследование.

В субботу, 13 мая, состоятся похороны хоккеиста, отмечает ИА «Ура.ру».

В конце апреля сообщалось, что восьмилетняя девочка умерла после посещения бассейна в городе Балаково Саратовской области. Девочку, которая пришла в бассейн вместе с мамой, обнаружили без сознания сотрудники спортивного центра.