Два человека пострадали при столкновении легковушки с автобусом в Хабаровске
В Хабаровске в результате столкновения легковой иномарки с автобусом пострадали два человека. Об этом городская Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла утром 12 мая на улице Карла Маркса. В районе дома 202 водитель Honda Fit выехал на встречку и врезался в автобус «ПАЗ».
В результате пострадал водитель и пассажир легковушки, пишет ИА AmurMedia. Их доставили в больницу для обследования.
8 мая сообщалось о столкновении легковушки с рейсовым автобусом в Благовещенске (Амурская область). Пострадали 13 человек, в том числе двое детей.