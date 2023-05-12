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В Кремле отвергли возможность признания Западом ошибочность ввода санкций против РФ

Песков заявил, что Запад никогда не признает ошибочность ввода санкций против России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Людям стран Запада нужно знать, что им приходится платить за ошибочную, неверную политику власти. Об этом заявил в пятницу, 12 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, страны Запада никогда не признают тот факт, что совершили ошибку, вводя санкции против России.

«Всё больше и больше аналитиков [на Западе] пытаются рассуждать на тему эффективности политики коллективного Запада, на тему эффективности введенных [против РФ] санкций и насколько это обоюдоострое оружие наносит вред самой Европе», — сказал Песков в ходе брифинга.

Он выразил желание, чтобы люди стран Запада знали, что им «приходится платить за ошибочную, неверную и неэффективную политику своих руководителей».

«Санкции поставили нас в более невыгодное положение, чем Россию»
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Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны широко применяют нелегитимные односторонние рестрикции. Санкции в отношении России — это «грубое нарушение духа и буквы Устава ООН» и «исключительная прерогатива Совета Безопасности», добавил он.

Тогда издание Politico сообщило, что все государства Евросоюза (ЕС) поддержали ужесточение энергетических санкций против РФ. Новый, 11-й пакет антироссийских санкций будет отличаться от предыдущих тем, что сфокусируется на обходе ограничений.

7 мая лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что ЕС введением нового пакета санкций против РФ спровоцирует конфликт со всем миром. По его словам, своим будущим 11-м пакетом санкций против России Евросоюз хочет отыграться на не входящих в объединение государствах, которые не вводят ограничений в отношении России.

В свою очередь в апреле министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что Европейский союз исчерпал все возможности антироссийских санкций, которые могли каким-либо образом усугубить положение страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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