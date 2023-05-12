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В Госдуме заявили о признании Европы в чрезмерной зависимости от Китая

Депутат Гаврилов: Боррель, по сути, признался в чрезмерной зависимости Европы от Китая
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, по сути, признался в чрезмерной зависимости Европы от Китая. Об этом 12 мая «Известиям» заявил депутат Госдумы, координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая Сергей Гаврилов.

Таким образом он прокомментировал слова Борреля, которые передает газета The Financial Times, о готовности Евросоюза взаимодействовать с Китаем по поиску решения украинского кризиса.

«Это вынужденное признание Европой роли Китая, единственной страны — инициатора мирных инициатив, в преддверии европейского тура представителя Китая по делам Евразии Ли Хуэйя. Страны НАТО стали прямыми участниками военных действий, публично заявляя о мире, накачивают Украину оружием», — сказал депутат.

По его словам, Европа пытается водить за нос китайского дракона, усыпляя его бдительность, тем временем расширяя присутствие позиций НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Всё это в традициях нынешней европейской политики. Минские соглашения показали, что под видом договорных отношений наращивается гонка вооружений, производится подпитка экстремистских сил. Боррель, по сути, признался в чрезмерной зависимости Европы от Китая. Призывая Китай к соблюдению правил ВТО, он прекрасно понимает, что Европа очень серьезно зависима от Китая в отношении некоторых видов сырья, при этом он завуалировано пытается шантажировать отказом ЕС от этой зависимости», — заявил он.

Вместе с тем обрушить экономику Китая Европе точно не удастся, подчеркнул парламентарий. По его мнению, Боррель обеспокоен недавними заявлениями министров государств — членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, о поддержке многосторонней торговой системы.

«Ведь, по сути, страны ШОС собрались всерьез реформировать ВТО и адаптировать ее к текущим экономическим и торговым реалиям. Гиганты, входящие в ШОС, смогут эффективно отреагировать на потребности экономического развития и разработать торговые правила для развития новых моделей многосторонней торговли. Хоть Боррель и не экономист, но я думаю, что он осознает, что странам с высоким экономическим и ядерным потенциалом, объединяющие в себе больше половины человечества, явно есть что противопоставить ЕС», — сказал он.

Гаврилов добавил, что при этом, вместо того чтобы совместно вырабатывать подходы развития и дружественного взаимодействия, Запад раздувает угрозу со стороны ШОС, чтобы оправдать существование НАТО. В то время как ШОС вообще не является военным союзом, страны НАТО всё равно пытаются найти дополнительное оправдание существования альянса и вовлечения туда новых государств, заключил депутат.

Эксперт объяснила двойственный характер отношений Китая и ЕС

8 мая сообщалось, что Брюссель впервые с начала конфликта на Украине предложил ввести санкции в отношении китайских компаний за якобы оказываемую российской армии поддержку. Семь китайских предприятий, обвиняемых в продаже РФ оборудования, которое может быть использовано в производстве оружия, были включены в новый пакет санкций.

В свою очередь глава канцелярии комиссии по иностранным делам центрального комитета Компартии Китая Ван И 19 февраля заявил, что КНР никогда не смирится с давлением и угрозами США в адрес российско-китайских отношений.

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