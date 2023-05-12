Захарова: МИД может принять асимметричные меры в ответ на арест счетов посольства в Польше

Москва может принять асимметричные меры в ответ на арест счетов российского посольства в Польше, заявила 12 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что в феврале прошлого года Окружная прокуратура Варшавы заблокировала счета посольства и торгпредства России под предлогом «подозрения в использовании денежных средств для финансирования терроризма». Вскоре Москва заблокировала счета посольства Польши и заморозила находящиеся на них деньги.

«Хотя и преждевременно говорить об изъятии или конфискации средств, использовать их мы по-прежнему не можем. <...> Польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Допускаем и возможность использования в ответ асимметричных мер», — приводятся слова Захаровой на сайте МИДа.

В марте 2023 года польские власти перевели основную часть хранившихся на счетах российских загранучреждений средств на счета прокуратуры в качестве «вещдоков».

В апреле депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Олег Морозов охарактеризовал эту ситуацию как политический «гоп-стоп». По его словам, после снятия денег уровень дипотношений с Польшей стоит понизить до временного поверенного, а здание польского посольства в Москве арестовать.

Кроме того, первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев заявлял, что на заморозку счетов российского посольства в Польше нужно ответить недипломатично, к примеру, лишить поляков вообще всех занимаемых зданий на территории Российской Федерации.

В свою очередь российский посол в Варшаве Сергей Андреев подчеркивал, что изъятие денег со счетов посольства России является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.