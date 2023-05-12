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Дочь погибшего актера Пола Уокера снялась в продолжении «Форсажа»

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Фото: Личная страница Мидоу Уокер
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Дочь погибшего в ДТП американского актера Пола Уокера Мидоу снялась в 10-й части «Форсажа». Об этом девушка сообщила 11 мая в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Первый «Форсаж» вышел, когда мне был год! Я выросла на съемочной площадке, наблюдая за отцом, Вином Дизелем, Джорданой Брюстер, Мишель Родригес, Лудакрис и другими с экрана мониторов. Спасибо моему отцу, я родилась в семье «Форсажа». Не могу поверить, что теперь я тоже буду там. Со всеми теми, кто видел, как я взрослею», — написала она, сопроводив публикацию фотографией со съемочной площадки.

Мидоу Уокер также поблагодарила режиссера картины Луи Летерье за «доброту, терпение и поддержку»

В марте Летерье в беседе с Total Film намекнул, что в фильме есть сцена с персонажем Брайаном О'Коннором, которого играл Пол Уокер. Он рассказал, что действие боевика разворачивается в двух временных линиях. Брайан будет присутствовать в прошлом, но зрители не увидят его в настоящем.

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О старте производства Fast X Вин Дизель объявил в апреле 2022 года. Сценарий продолжения, которым занимался Крис Морган, посвящен прошлому Доминика Торетто. Десятый фильм станет последним в истории франшизы и будет состоять из двух частей. Премьера первой части состоится уже 17 мая текущего года, а вторая увидит свет весной 2024 года.

Первый фильм серии «Форсаж» вышел на экраны в 2001 году. Совокупные кассовые сборы всех лент в мировом прокате составили около $5,9 млрд.

Пол Уокер погиб в ДТП в Южной Калифорнии в возрасте 40 лет 1 декабря 2013 года. Актер уезжал с благотворительного мероприятия своего фонда Reach Out Worldwide, которое было организовано с целью помощи жертвам филиппинского тайфуна «Хайян». Причиной аварии стало превышение скорости.

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