Минобороны назвало не соответствующими действительности сообщения о прорывах сил ВСУ

Информация о прорывах обороны Вооруженными силами Украины (ВСУ) на разных участках линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации не соответствует действительности. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в четверг, 11 мая.

В Минобороны добавили, что общая обстановка в районе проведения спецоперации находится под контролем.

Вместе с этим 11 мая стало известно, что штурмовые отряды Вооруженных сил России продолжают операцию по освобождению западной части Артемовска (украинское название — Бахмут).

Как отмечал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями», ВСУ несут колоссальные потери в Артемовске, у них снижается эффективность боевых действий и боевой потенциал. При этом Украина при наступлении понесет потери в разы больше, нежели в обороне, добавил он.

Кроме того, 10 мая стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался принимать участие в заседании военного комитета НАТО из-за «напряженной оперативной ситуации».

В свою очередь глава комитета адмирал Роб Бауэр пообещал Украине всестороннюю военную поддержку НАТО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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