В Москве начнут отключать горячую воду с 15 мая

Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся 15 мая, заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Он отметил, что данная мера необходима для гидравлических испытаний. В ходе осмотра специалисты находят ненадежные участки тепловых сетей, чтобы затем их отремонтировать.

«Обойтись без отключений на сегодняшний день невозможно», — приводятся слова Бирюкова на сайте мэра Москвы.

Он пообещал, что все работы будут завершены к 1 сентября.

Гидравлические испытания пройдут на 17 тыс. км тепловых сетей, к отопительному сезону подготовят более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов, добавил заместитель мэра.

Накануне в Москве заработал онлайн-сервис для проверки графика отключения горячей воды. Бирюков подчеркнул, что срок отключения горячей воды в столице составляет до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней.