Особый противопожарный режим вводят в Самарской области

Особый противопожарный режим введут в Самарской области. Об этом сообщает НИА «Самара» со ссылкой на постановление правительства региона.

Режим будет действовать с 15 мая по 1 октября. Он подразумевает запрет на разведение костров в лесах и вблизи лесов, оставление окурков и спичек, а также использование пиротехнических изделий в лесах. Жителей региона просят соблюдать меры пожарной безопасности.

В Новосибирской области в связи с чрезвычайной пожарной опасностью до 15 мая продлили экстренное предупреждение. Особый противопожарный режим начал действовать в регионе с 24 апреля.