Три случая клещевого боррелиоза зарегистрировали в Орловской области

В Орловской области 285 человек пострадали от укусов клещей с начала сезона. У трех человек диагностировали боррелиоз.

По данным Роспотребнадзора, все заболевшие — взрослые. Кроме того, от укусов клещей пострадали 80 детей. Об этом пишет InfoOrel.ru.

Специалисты организовали зооэнтомологический мониторинг активности природных очагов с изучением инфицированности клещей. В Роспотребнадзоре напоминают, что энцефалит в регионе не регистрируется.

В Вологодской области с начала сезона больше 1,7 тыс. человек пострадали от укусов клещей. У двух человек подозревают заражение боррелиозом.