В окрестностях Иерусалима прозвучала воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в окрестностях Иерусалима. Об этом 12 мая сообщило Израильское армейское радио «Галей Цахаль» в своем Twitter.

Сирены прозвучали в предгорьях Иерусалима, а также в районе скопления поселений Гуш-Эцион, к югу от израильской столицы.

В то же время пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о возобновлении ударов по объектам радикальной группировки «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена на территории России) в секторе Газа.

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