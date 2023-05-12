Карантин по заболеванию пчел ввели в Брянской области

Ограничительные меры в связи с заболеваниями пчел ввели в Брянской области. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на постановление начальника управления ветеринарии.

Нозематоз был выявлен на территории пасеки в Карачевском районе. На этой же территории обнаружен варроатоз. Специалисты утвердили план по ликвидации и предотвращению распространения болезней.

Специалисты отмечают, что в летний период нозематоз у пчел протекает бессимптомно. В конце зимы и весной болезнь приводит к разрушению тканей и расстройству пищеварения насекомых, пчелиные семьи гибнут. Варроатоз характеризуется тяжелым течением и проявляется появлением уродливых и не способных к полету пчел.