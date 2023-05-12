Лавров заявил о проведении Россией СВО в рамках Устава ООН

Россия проводит спецоперацию на Украине в соответствии со статьей Устава ООН, о чем Москва уведомляла Совбез организации. Об этом в пятницу, 12 мая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Специальная военная операция проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону, о чем своевременно был уведомлен Совет Безопасности ООН», — сказал он в видеообращении к участникам секции XI Петербургского международного юридического форума.

Кроме того, Лавров добавил, что Запад широко применяет нелегитимные односторонние рестрикции. По его словам, санкции в отношении России — это «грубое нарушение духа и буквы Устава ООН» и «исключительная прерогатива Совета Безопасности».

Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по поставкам оружия Киеву на 18 мая.

25 апреля постпред Польши при ООН Кшиштоф Щерский пожаловался на неспособность исключить Россию из организации. Он отметил, что в настоящий момент для такого решения «нет большинства», и призвал изменить существующий мировой порядок.

24 апреля постпред КНР при международной организации Чжан Цзюнь заявил, что цели и принципы ООН не устарели, но выполняются неэффективно. Он согласился со словами главы организации Антониу Гутерриша о том, что в настоящее время происходит небывалый кризис системы многосторонних отношений.



31 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом СБ ООН.

Еще в апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начала спецоперацию по защите населения Донбасса в соответствии с Уставом ООН. Он пояснил, что государство было вынуждено признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), чтобы прекратить геноцид людей.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.