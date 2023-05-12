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Генетик рассказала о синдроме Ди Джорджи у детей и его опасных последствиях

Генетик Колесникова: синдром Ди Джорджи может стать причиной порока сердца и даже смерти ребенка
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Cиндром Ди Джорджи — это врожденная хромосомная патология, которая может стать причиной порока сердца, тяжелой инвалидности или даже смерти малыша. Причем при рождении ребенок может выглядеть полностью здоровым. О том, чем еще опасен синдром и как заподозрить патологию уже во время беременности, «Известиям» 12 мая рассказала врач-генетик лаборатории «Гемотест» Ирина Колесникова.

Как отметила специалист, далеко не все хромосомные аномалии у ребенка зависят от возраста и здоровья будущей матери. В частности, синдром Ди Джорджи — это достаточно частая патология, которую выявляют у одного из 2 тыс. детей (для сравнения: синдром Дауна — у одного из 700–800). При этом дети с таким диагнозом одинаково часто рождаются как у молодых, так и у зрелых женщин.

По ее словам, синдром Ди Джорджи возникает из-за дефекта 22-й хромосомы, когда отсутствует ее небольшой участок. Вместе с этим генетическая информация, которая находилась в этом участке хромосомы, тоже утрачивается, из-за чего организму не хватает информации о том, как правильно развиваться и работать.

«Это сказывается на здоровье: большинство детей с синдромом страдают умственной отсталостью и хуже осваивают речь, у них могут наблюдаться аутистические черты. Кроме того, такая хромосомная аномалия часто сопровождается пороками сердца, нарушениями в строении неба, ослабленным иммунитетом и склонностью к частым тяжело протекающим инфекциям», — рассказала Колесникова.

При этом она обратила внимание, что традиционный комбинированный скрининг 1-го триместра неспособен выявить эту патологию, и рождение ребенка с синдромом Ди Джорджи возможно на фоне благополучного течения беременности и хороших анализов.

По словам врача, единственный способ оценить риск синдрома у плода еще во время беременности — выполнить неинвазивный пренатальный тест (НИПТ).

«Это безопасное генетическое исследование нового поколения. Для анализа у беременной берут кровь из вены, выделяют из полученного биоматериала фрагменты ДНК плода (они попадают туда из плаценты) и изучают их. Важно отметить, что не все разновидности НИПТ позволяют оценить риск синдрома Ди Джорджи у плода. Эта хромосомная аномалия включена только в наиболее продвинутые варианты тестов», — подытожила Колесникова.

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21 апреля врач акушер-гинеколог «ИНВИТРО-Юг» Илона Довгаль рассказала «Известиям», с какого возраста беременность считается поздней, какие риски при этом есть и как их можно минимизировать. Так, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), существует несколько стадий репродуктивного возраста: юный — до 19 лет; нормальный — от 19 до 35 лет; поздний — от 36 до 45 лет.

В частности, она отметила, что первый риск при поздней беременности — это возникновение различных генетических заболеваний у будущего ребенка, в том числе резко возрастает риск развития синдрома Дауна.

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