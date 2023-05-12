Два человека пострадали при наезде машины на остановку в Крыму
Водитель легкового автомобиля потерял сознание и наехал на остановку общественного транспорта в Крыму. Два человека получили травмы.
Авария произошла утром 12 мая в поселке Кача. Водитель 1955 года рождения за рулем Toyota потерял контроль над управлением, из-за чего иномарка врезалась в остановку. Сам автомобилист, а также пешеход 1944 года рождения получили травмы. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».
Полиция не выявила у водителя признаков опьянения. По факту аварии проводится проверка.
В Республике Коми в ночь на 11 мая трое взрослых и ребенок пострадали при опрокидывании машины в кювет. 61-летний водитель не справился с управлением.