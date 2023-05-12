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Стала известна программа культурной акции «Ночь в музее» в Москве

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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В рамках акции «Ночь в музее», которая пройдет в столице 20 мая, запланировано более 220 экскурсий, выставок, концертов и лекций. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, культурно-познавательная акция приурочена к Международному дню музеев. «В этом году «Ночь в музее» пройдет уже в 17-й раз. Москвичей ждут на выставках, экскурсиях, концертах и спектаклях, мастер-классах и лекциях — всего более 220 предложений. Городские музеи также откроют свои двери для тех, кто захочет изучить их самостоятельно», — рассказала отметила вице-мэр.

Большая часть мероприятий стартует в 19:00 и продлится до полуночи, отдельные площадки будут работать по собственному расписанию.

Так, в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет интерактивное занятие «Исследуем Государев двор в Коломенском». Его участники смогут выступить в роли археолога, историка, строителя и искусствоведа. Затем там пройдет театрализованное представление «Наряды русских государей», во время которого герои продемонстрируют одежду разных эпох и расскажут о людях, которые ее носили.

Ночная программа в Музее космонавтики будет посвящена группе художников-космистов «Амаравелла» — часть их работ хранится в местных фондах. В кинозале пройдет фортепианный концерт «Музыка звезд», на котором классическую музыку с космическими мотивами дополнят оживающие на экране картины. В музее также пройдет хореографическое представление «Планета двух солнц» о бескрайнем космосе и его месте в искусстве. А посетители мемориального дома-музея академика Сергея Королева смогут отправить открытку в любую точку мира прямо с экспозиции.

В научно-просветительском центре Музея Булгакова на Арбате коты Бегемоты в исполнении актеров московских театров прочтут отрывки из романа «Мастер и Маргарита», проведут сеансы одновременной игры в шахматы и экскурсии по экспозиции.

Кроме того, 20 мая на сайте акции появятся видеоэкскурсии, в которых артисты, ученые и космонавты расскажут о своих любимых местах в Москве.

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