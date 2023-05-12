Движение троллейбусов закроют на двух участках в Челябинске
В Челябинске в выходные закроют движение троллейбусов по двум участкам. Причиной стала необходимость обновления контактной сети.
По данным городской мэрии, некоторые маршруты изменены до понедельника. Работы продлятся с 0:00 13 мая до 5:00 15 мая. Об этом пишет Kursdela.biz.
Ограничения введут на отрезке проспекта Ленина от парка Гагарина до Свердловского проспекта, а также на участке Комсомольского проспекта от улицы Молдавской до улицы Молодогвардейцев.
В феврале в троллейбусах Ульяновска установили валидаторы. Местные жители могут оплачивать проезд с помощью карты или мобильного приложения.