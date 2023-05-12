Лавров заявил, что СВО РФ на Украине проводится в соответствии с нормой устава ООН

Лавров заявил, что СВО РФ на Украине проводится в соответствии с нормой устава ООН

2023-05-12 11:13:59

2023-05-12 11:13:59

2023-05-12 11:13:59

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