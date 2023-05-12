МИД РФ допустил применение асимметричных мер в ответ на действия Польши

Москва допускает применение асимметричных мер в ответ на незаконное изъятие средств со счетов российского посольства в Польше. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в пятницу, 12 мая, на сайте министерства.

В ведомстве напомнили, что банковские счета посольства и торгпредства РФ в Польше были заблокированы прокуратурой еще в феврале 2022 года из-за якобы подозрения в использовании средств для финансирования терроризма. В качестве ответной меры Москва заблокировала счета польского посольства в РФ и заморозила находящиеся на них средства.

«3 марта основная часть хранившихся на счетах российских заграничных учреждений средств была переведена на счета региональной прокуратуры в качестве «вещественных доказательств», — рассказали в министерстве.

Захарова подчеркнула, что Россия всё еще не может использовать свои денежные средства. Москва будет продолжать добиваться справедливости правовыми методами, добавила она.

«При этом, поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Допускаем и возможность использования в ответ асимметричных мер», — заявила дипломат.

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев уведомил об изъятии денег со счетов посольства и торгового представительства России польской прокуратурой ранее, 26 апреля. После этого банк Santander заявил о прекращении сотрудничества с посольством и закрыл счета. Андреев отметил, что речь идет о «значительных средствах», которые лежали на счетах как в долларах США, так и в польских злотых. Он назвал это решение произволом и нарушением Венской конвенции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь предупредил, что после таких действий Варшаве стоит готовиться к ответной реакции Москвы.

29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа впустить их. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

Позднее, 2 мая, МИД России выразил решительный протест в связи с захватом здания школы временному поверенному Польши. Министерство заявило, что рассматривает данное действие польских властей как нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Варшаве.