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Клещевой боррелиоз заподозрили у двух человек в Вологодской области

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С начала сезона в Вологодской области больше 1,7 тыс. человек пострадали от укусов клещей. Два человека могли заразиться боррелиозом.

По данным Роспотребнадзора, в 2023 года отмечается раннее начало активности клещей. В числе пострадавших — 421 ребенок. Для исследований в лабораторию поступило 500 вредителей. 1% клещей оказались переносчиками энцефалита, еще 40% являлись переносчиками боррелиоза. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Два пациента проходят уточняющее обследование. Врачи считают, что они могли заразиться боррелиозом.

Специалисты отмечают, что боррелиоз, или болезнь Лайма, может протекать без симптомов, пациенты не замечают проблему месяцами и обращаются к врачам уже с осложнениями. Чаще всего страдают сердце, печень и почки, болят суставы, появляются нарушения координации и речи. Также клещи переносят энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз.

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