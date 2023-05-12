Мужчина утонул во время рыбалки в Ульяновской области
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины во время рыбалки в Ульяновской области. Тело местного жителя обнаружили в пруду.
По данным правоохранительных органов, 61-летний житель села Чамзинка в Инзенском районе отправился на рыбалку 10 мая и не вернулся. 11 мая тело мужчины обнаружили в пруду в 200 м от дома по улице Центральной в селе Коноплянка. Признаков насильственной смерти не обнаружено, уточняет Ulpravda.ru.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
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