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Водитель фуры попытался напасть со взрывным устройством на белорусских военных

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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В отношении группы белорусских военнослужащих совершена попытка нападения с применением взрывного устройства. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.

«Вчера вечером (11 мая. — Ред.) на участке автодороги М-5 водителем большегрузного автомобиля была осуществлена попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств, на группу военнослужащих, принимающих участие в усилении участков государственной границы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В минобороны отметили, что в действиях водителя усматриваются признаки экстремизма. Сам он после нападения попытался скрыться. В настоящее время 51-летний водитель задержан.

Военнослужащие не пострадали.

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Ранее, 2 мая, президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями силовых ведомств заявил, что в Белоруссию всё чаще проникают диверсанты, увеличились случаи провокаций на границе. Кроме того, около страны наращивается военный потенциал НАТО, указал он.

В январе Госпогранкомитет республики заявил, что в прошлом году на границе зафиксировали 88 случаев провокаций. В ведомстве также отмечали, что украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе Белоруссии. Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, мины устанавливаются и на зеленой границе.

Позднее помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества, полковник Валерий Ревенко заявил, что Минск оценивает обстановку вокруг страны как кризисную, предрекающую наличие прямых угроз военной безопасности.

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