Водителя снегохода будут судить за наезд на лыжника в Тверской области
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя снегохода, который совершил наезд на лыжника в Тверской области. Материалы уголовного дела направлены в суд.
Инцидент произошел в марте 2022 года на озере Селигер. Управлявший снегоходом мужчина не заметил лыжника во время движения по поверхности озера Селигер. Потерпевший получил травму ноги, которая была квалифицирована как тяжкий вред здоровью. Об этом пишут «Тверские ведомости».
Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
В марте 2023 года в Сахалинской области мужчина не справился с управлением снегоходом и допустил опрокидывание. От полученных травм водитель скончался.