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Жители Коми отдали мошенникам около 3 млн рублей за сутки

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Двое жителей Коми пострадали в результате дистанционного мошенничества за сутки. Общая сумма ущерба составила около 3 млн рублей.

Пенсионер обратился в отделение полиции по Княжпогостскому району. По словам мужчины, ему поступали звонки от незнакомцев, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они убедили потерпевшего, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. Пенсионера уговорили оформить собственный кредит и перечислить средства на «безопасный» счет. Сумма ущерба составила почти 1,34 млн рублей, пишет ИА «Комиинформ».

В Сосногорском районе мошенники по аналогичной схеме обманули 51-летнюю женщину. Потерпевшая лишилась больше 1,63 млн рублей.

Сотрудники МЧС возбудили уголовные дела по факту мошенничества.

В Пскове женщина лишилась 700 тыс. рублей из-за лжецелителей. Злоумышленники убедили потерпевшую, что ей нужна диагностика организма и очищение. Злоумышленники читали женщине по телефону молитвы.

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