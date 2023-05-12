В Перми задержали мошенников по подозрению в хищении денег у россиян на нужды СВО

В Перми задержали мошенников по подозрению в хищении денег у россиян на нужды СВО

2023-05-12 10:25:31

2023-05-12 10:25:31

2023-05-12 10:25:31

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