Почти 600 несанкционированных свалок ликвидировали в Калуге

В Калуге с начала 2023 года ликвидировали 592 несанкционированные свалки. Общий объем мусора составил 19,5 тыс. кубометров.

По данным газета «Весть», чаще всего стихийные свалки образовывались вблизи контейнерных площадок. Граждане оставляли крупногабаритный мусор, который не помещался в баки.

Только за май удалось убрать 234 скопления мусора.

В Ухте (Республика Коми) планируют ликвидировать несанкционированную свалку площадью 2,17 тыс. кв. м. Начальная стоимость контракта составляет 2,94 млн рублей.