Предпринимателя в Астрахани осудили за гибель человека при разборе дома
В Астрахани вынесен приговор в отношении индивидуального предпринимателя, которого признали виновным в нарушении требований охраны труда. При разборе здания погиб мужчина.
Инцидент произошел в конце декабря 2022 года. По версии следствия, предприниматель привлек к разбору кирпичной кладки 41-летнего астраханца. Обвиняемый не провел обучение по технике безопасности и не обеспечил условия безопасного труда, пишет «Астрахань 24».
При обрушении стены на потерпевшего упала кладка весом 1,2 т. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Суд приговорил предпринимателя к двум годам исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 10%.
7 мая в Благовещенске произошло обрушение котлована возле поликлиники №2. Один рабочий погиб.