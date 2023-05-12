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Предпринимателя в Астрахани осудили за гибель человека при разборе дома

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В Астрахани вынесен приговор в отношении индивидуального предпринимателя, которого признали виновным в нарушении требований охраны труда. При разборе здания погиб мужчина.

Инцидент произошел в конце декабря 2022 года. По версии следствия, предприниматель привлек к разбору кирпичной кладки 41-летнего астраханца. Обвиняемый не провел обучение по технике безопасности и не обеспечил условия безопасного труда, пишет «Астрахань 24».

При обрушении стены на потерпевшего упала кладка весом 1,2 т. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Суд приговорил предпринимателя к двум годам исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 10%.

7 мая в Благовещенске произошло обрушение котлована возле поликлиники №2. Один рабочий погиб.

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