Зеленского попросили вернуть празднование Дня Победы

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция об отмене Дня Европы и возвращении празднования Дня Победы. Документ опубликован 11 мая.

«Прошу президента Украины вернуть праздник 9 мая (День Победы) и отменить праздник День Европы. Наши дедушки воевали не за Россию, а за Украину, которая была в составе Советского Союза, поэтому нет смысла отменять этот праздник», — сказано в обращении.

На данный момент петиция набрала 182 голоса из 25 тыс., необходимых для ее рассмотрения.

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