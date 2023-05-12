На улице в Мелитополе сработало СВУ

В Мелитополе прозвучал взрыв, по предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом 12 мая сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе 6:50 на улице Шмидта. Устройство сработало в мусорном баке.

В результате взрыва никто не пострадал. Повреждения получили стоявшие рядом автомобили, кроме того, взрывной волной выбило стекла в ближайшем доме. На месте работают оперативные службы.

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