Суд приговорил Анатолия Быкова к 17 годам заключения в общей сложности

Суд в Красноярске приговорил к 11 годам лишения свободы бизнесмена Анатолия Быкова, признанного виновным в подстрекательствах к совершению убийства по найму и покушению на убийство по найму двух бизнесменов. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Центральный районный суд г. Красноярска приговорил Анатолия Быкова за подстрекательство к убийству Андрея Неколова к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в Telegram-канале ведомства

Общий срок заключения мужчины, таким образом, составит 17 лет.

При этом от наказания за подстрекательство к покушению на убийство Андрея Грабовского подсудимого освободили в связи с истечением срока давности.

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